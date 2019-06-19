الرئيس الأرميني يطّلع على أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: يريفان - وام

استقبل أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في قصر الرئاسة بالعاصمة الأرمينية يريفان.

حضر اللقاء محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا وأحلام راشد أحمد العبد السلامي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في السفارة.

وقدم الجروان شرحاً للرئيس الأرميني عن آخر أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.. وأطلعه على جهود المجلس في نشر قيم التسامح حول العالم، في المجالات البرلمانية والتعليمية والأكاديمية والإعلامية كافة.

وأشاد الرئيس الأرميني بدور المجلس ورئيسه وإنجازاتهما خلال فترة وجيزة.. مؤكداً دعمه ودعم بلاده لأهداف المجلس السامية لما فيه خير وسلام العالم أجمع. من جانبه أشاد الجروان بدور أرمينيا في قضايا السلام الدولي وقيم التعايش السلمي والتسامح والسلام التي تزخر بها البلاد.

من ناحية أخرى استقبل أرارات ميرزويان رئيس مجلس الشعب الأرميني رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي يزور أرمينيا لدعم مساعي التسامح والسلام حول العالم ودعوة البرلمان الأرميني لترشيح عضو منه لعضوية البرلمان الدولي للتسامح والسلام.