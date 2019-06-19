«الموارد الطبيعية بالفجيرة» تستعرض آلية العمل في مراكز خدماتها

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

استعرضت إدارة مراكز خدمات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الجهود التطويرية وآلية عمل مراكز خدماتها الستة، خلال حلقة نقاشية تعريفية شارك فيها اكثر من 20 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، والتي هدفت إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بتعزيز المحتوى المعرفي للموظفين .

وسلطت مريم الزحمي مديرة مراكز خدمات المؤسسة الضوء في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت مظلة برنامج نقل المعرفة على الجهود التطويرية لمراكز الخدمات التابعة للمؤسسة، وعملية تطوير مبانيها منذ بداية نشأتها وأقسامها المختلفة وآلية عمل كل منها ومراحل تحسين الخدمات فيها والتسهيلات المقدمة لإنجاز المعاملات بصورة سريعة ودقيقة.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إن الجلسات النقاشية والحوارات المقدمة للموظفين تأتي في ظل غايتها الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة منظومة العمل، وتطوير آلياته، وتحسين خدماته، وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، مما يساهم في إسعاد المتعاملين، موضحاً جهودهم وسعيهم الدؤوب إلى نقل المعرفة وتوجيه الموظفين عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرة القياديين في المؤسسة وإشراكهم في وضع الخطط للارتقاء بأدائها والعمل على تنفيذها.