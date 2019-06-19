عروض حصرية لمستخدمي «مترو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تعاونهما لتزويد مستخدمي «مترو دبي» بعروض حصرية، وباقة استثنائية من الخصومات، تتيح لهم فرصة استكشاف الأجواء الرائعة لعدد من أشهر الوجهات الترفيهية في المدينة.

حيث يقدم العرض الترويجي لمستخدمي «مترو دبي» فرصة حصرية للاستمتاع بأجمل الإطلالات البانورامية على المدينة في «قمة برج خليفة»، من الطابقين 124 و125، مقابل 75 درهماً فقط، عوضاً عن السعر الأصلي البالغ 141 درهماً.

كما يمكن لمستخدمي «مترو دبي» الاستفادة من خصم بنسبة 50% على تذاكر كافة وجهات «إعمار للترفيه»، بما في ذلك بطاقة «المستكشف بلاس» في «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، وألعاب الجولف على الجليد في «حلبة دبي للتزلج»، وتجربة «دولبي سينما» في «ريل سينما»، بالإضافة إلى مضاعفة رصيدهم عند إنفاق 100 درهم على الأقل في مجمع «فيرتشوال ريالتي بارك».

ويشمل العرض إمكانية الحصول على تذاكر جولات «دبي أوبرا» بنصف السعر، للتعرف على الخصائص المعمارية الفريدة لهذا الصرح الكبير، وكيفية تصميمه، واللوحات والتماثيل الرائعة التي تزين أرجاءه، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم العروض المذهلة.