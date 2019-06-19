ورشة توعية بأحكام قرار صيد وتجارة أسماك القرش

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة توعية بأحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والمختصة بالتوعية والتدقيق، وذلك تزامناً مع قرب بدء موسم السماح بصيد أسماك القرش في الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية فبراير 2020.

وقالت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية: «إن الورشة تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة في التوعية وتعزيز إنفاذ القوانين والالتزام بها، بهدف المحافظة على أسماك القرش التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عبر الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES )، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)».