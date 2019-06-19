بدء الأعمال التمهيدية للبنية التحتية لمدينة الرياض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة، لمشاريع إسكان المواطنين وإرساء البنية التحتية الحديثة وعالية الجودة التي تضمن تحقيق الاستقرار والرفاهية لهم وترتقي بمعيشتهم إلى أفضل المستويات العالمية.

وأكّد في تصريح له بمناسبة المباشرة في تنفيذ مشروع الأعمال التمهيدية للبنية التحتية جنوب مدينة الرياض في العاصمة أبوظبي:«أنّ المشروع يشكل واحداً من أهم مشاريع البنية التحتية الإسكانية التي تنفذ في إمارة أبوظبي خصوصاً وأنه يشكل جزءاً من أضخم وأحدث مشروع سكني في الإمارة يستهدف توفير نحو 13 ألف قطعة أرض سكنية في إطار مجمع سكني متكامل بمواصفات فائقة الجودة».

وقال العامري:«إنّ هيئة أبوظبي للإسكان تعمل بشكل حثيث بالتعاون مع شركة مدن العقارية، حيث إنه سيتم وبحلول عام 2021 إنجاز البنية التحتية لـ 3 آلاف قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى ضمن المشروع».

مراحل

وأضاف:«أنّ المراحل المقبلة من مشروع مدينة الرياض ستتضمن استكمال إرساء كافة مقومات البنية التحتية في كافّة القطاعات وفي جميع أرجاء المدينة ومواصلة تسليم الأراضي لمستحقيها على شكل دفعات متوالية بحيث ينجز المشروع بشكل كامل بحلول عام 2023».

وأكّد العامري أنّ هذه المشاريع تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي تستمد أهدافها الأساسية من رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق السعادة للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، وتستلهم العزم من الرعاية الكبيرة التي توليها لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت العامري إلى أنّ هناك تعاوناً وثيقاً وعملاً دؤوباً بين فرق العمل في الهيئة وشركائها هدفه إنجاز أعمال البنية التحتية لكامل المشروع خلال السنوات القليلة القادمة والانطلاق نحو التجهيز لمشاريع إسكانية مستقبلية .