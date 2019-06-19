برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي ينهي استقبال طلبات الترشح أواخر يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

قال الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إنه سيتم الانتهاء من استقبال طلبات الترشح لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي يوم 31 يوليو القادم.

وأوضح أن البرنامج يركز على أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية وكذلك المؤسسات التي تعمل في مجال دعم المشاريع الأسرية والمجتمعية وهي خطوة تجسد الحرص على إشراك المجتمع في التفاعل مع مختلف القضايا والتحديات وإيجاد حلول لها بشكل مبتكر ومستدام.

كما أشار إلى أن برنامج سمو الشيخة فاطمة يعد أداة تجسد مساعي الدولة نحو دعم الموهوبين والمتميزين والمبتكرين والأسر وأيضاً المؤسسات من داخل الدولة وخارجها وهو ما يحقق أهداف البرنامج باستثمار الطاقات وفتح آفاق التنافس بما يساهم في إنشاء بيئة مجتمعية تنافسية تهدف إلى الارتقاء بأسلوب الحياة في المجتمع.

وثمن الدكتور مغير الخييلي الجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعم الأسر والمجتمع والمؤسسات التي تساهم في دعم المشاريع ذات الصلة بالمجتمع مؤكداً أن دعم سموها اللامحدود للمجتمع ساهم في الارتقاء بالمنظومة الاجتماعية في إمارة أبوظبي وبالتالي تعزيز نمط وجودة الحياة.

وقال إن الإقبال الكبير من المشاركين على مختلف فئات البرنامج يعكس الوعي المتزايد لدى أفراد المجتمع بأهمية دورهم كعنصر رئيس في مسيرة التنمية المستدامة التي نعيشها وإن على كل فرد ترك بصمة واضحة من العمل الإيجابي تجاه المجتمع.

ويشمل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي مجموعة جوائز محلية سنوية موجهة للأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية الطفولة والشباب والأسرة والزوج والزوجة والجد والجدات وكبار السن وكذلك المؤسسات والهيئات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية.