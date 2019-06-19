بلدية أبوظبي تنجز 9745 معاملة رقمية لـ10 خدمات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

حققت بلدية مدينة أبوظبي قفزة كبيرة على صعيد الارتقاء بخدماتها، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى رضا المتعاملين، كما أحدثت البلدية ثورة رقمية كبيرة في مجال تحويل خدماتها، والذي يتجلى في إنجاز مشروعها للتحول الرقمي بنسبة 100%، حيث أنجزت 9 آلاف و745 معاملة رقمية لـ10 خدمات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت البلدية إلى أهم الإنجازات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتجلى في إصدار 3 آلاف و249 رخصة بناء عبر المنصة الرقمية، منها 104 رخص خلال أقل من 8 ساعات عمل، و612 رخصة بناء خلال يوم عمل واحد لكل رخصة، وإنجاز ألفين و526 رخصة بناء خلال أقل من 10 أيام.

وبينت البلدية أنها نجحت في إنجاز ألفين و134 طلباً لمراجعة متطلبات السلامة والصحة المهنية في أنظمة التراخيص الإلكترونية، و348 تصنيفاً للاستشاريين، و858 تصنيفاً للمقاولين، وألفين و98 معاملة قيد للمهندسين، 934 حملة على المواقع الإنشائية، و46 تفتيشاً على مساكن العمال المؤقتة، و17 تفتيشاً للتحقق من الحوادث، و39 اعتماداً لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، و22 تفتيشاً للكيانات عالية الخطورة.

وأشارت البلدية إلى أن تطبيق الخدمات الإلكترونية أدى إلى تقليل عدد زيارات المتعاملين للبلدية بما يقرب من 600 ألف زيارة سنوياً على جميع أفرع البلدية، لتمكّنهم من الحصول على خدماتهم بسرعة وسهولة بالغة، إذ إن باستطاعة متعاملي البلدية الحصول على خدماتهم من أي مكان يحلو لهم، وبالتالي يقلل ذلك من الازدحام على "منافذ الخدمة"، وخفض فترة الانتظار في صالات خدمة المتعاملين للحصول على الخدمة.

وحققت الدائرة نجاحات كبيرة في مشروع التحول الرقمي للخدمات، وضمن هذا الإطار أطلقت مئات من الخدمات الرقمية بشكل متسلسل ومنهجي، حيث شهد شهر أبريل الماضي إطلاق أربع خدمات رقمية، كما طورت البلدية نافذة الخدمات الموحدة والتي تشمل 12 خدمة رقمية لتتلاءم مع الخدمات الجديدة وفي شهر يونيو من العام الحالي أطلقت البلدية كذلك 11 خدمة رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي، أما شهر يوليو فقد شهد إطلاق دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 خدمة رقمية جديدة، كما سخرت الدائرة - لأول مرة - الذكاء الصناعي (‏AI) وتوظيفه في خدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في تقديم الخدمات.