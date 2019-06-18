محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاتصال .. علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين وفرص تنمية وتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية و يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا وآخر المستجدات الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والرئيس الفرنسي أهمية تكثيف جهود ومساعي المجتمع الدولي والتعاون المشترك لتعزيز السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم حتى تنعم شعوبها بالأمان والتقدم والازدهار.