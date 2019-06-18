توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام وغائم جزئياً على بعض المناطق مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتَسود الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اغلب المناطق من الدولة، وتكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 30 - 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر.

الموج في الخليج العربي يكون مضطربا - شديد الاضطراب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 19:47.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع آخر الليل .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 21:31 والجزر الاول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 85 35

دبي 38 28 90 35

الشارقة 38 26 80 40

عجمان 38 27 85 35

أم القيوين 38 27 85 25

رأس الخيمة 39 26 80 25

الفجيرة 36 31 85 50

العين 44 27 65 15

ليوا 44 29 75 10

الرويس 38 26 85 25

السلع 39 26 80 30

دلما 39 30 75 30

طنب الكبرى 37 26 85 40

طنب الصغرى 37 26 85 40

أبو موسى 37 26 85 40.