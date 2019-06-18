الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطب وصحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

أما طقس يوم غد الأربعاء يكون مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس مغبرا وغائماً جزئياً على بعض المناطق وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها تتراوح من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

بينما يكون طقس يوم الجمعة صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وغائماً جزئياً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

والرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها تتراوح من 25 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم السبت يكون رطبا صباحاً ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، ويصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

والرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.