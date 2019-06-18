ديوان حاكم دبي ينعى منصور بن أحمد آل ثاني

المصدر: دبي - وام

نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني. وفيما يلي نص النعي: «بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد زعبيل في دبي اليوم، الثلاثاء، عقب صلاة العصر، ثم يوارى الثرى في مقبرة أم هرير - بر دبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون».