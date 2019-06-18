رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي-وام

زار الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.

وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الفريق كوجي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة في أروقة واحة الكرامة ومرافقها يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة توجه الفريق كوجي يامازاكي إلى سجل الزوار حيث دون كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، التقى اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية بمكتبه بقيادة القوات البحرية، أمس، الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات البحرية، كما التقى العميد الركن سعيد الشحي نائب قائد القوات البرية بمكتبه بمقر قيادة القوات البرية، أمس، الفريق كوجي يامازاكي والوفد المرافق له.