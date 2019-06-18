فخورة بالعمل مع هزاع المنصوري

المصدر: دبي - أحمد يحيى

غردت رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، عبر حسابها على «تويتر»، معبرةً عن فخرها بالعمل ضمن طاقم فضاء دولي متنوع، وخضوعها للتدريبات النهائية مع رائد الفضاء الروسي أوليج سيربوشكا، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وأرفقت رائدة الفضاء تغريدتها بنشر صورة تجمعها مع كل من رائدي الفضاء الإماراتي والروسي خلال التدريبات استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت رائدة الفضاء جيسيكا في تغريدتها: فريق مركبة «سويوز 61S» الفضائية معاً، خلال التدريبات النهائية، كما أنها تتشرف أن تسافر في هذه الرحلة، إلى محطة الفضاء الدولية، مع رائد الفضاء أوليج سيربوشكا، من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

ويخضع رائد الفضاء الإماراتي البديل سلطان النيادي لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل، والذي يتألف كذلك من ثلاثة رواد فضاء، ويضم إضافة إلى النيادي، كلاً من الروسي سيرغي ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻴﺘﺶ ريزيكوف، والأمريكي توماس هنري مارشبيرن.

يُذكر أن المنصوري سيذهب إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» في 25 سبتمبر المقبل، حيث سيقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة «سويوز إم إس 12».