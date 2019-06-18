100 يوم تفصل الإمارات عن محطة الفضاء

المصدر: دبي - البيان

بينما يقترب موعد انطلاق مركبة «سويوز إم إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية، بعد قرابة 100 يوم، يخضع رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، لمجموعة تدريبات نوعية على مختلف جوانب مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، مع طاقمي المهمة الرئيس والبديل.

ويتدرب هزاع المنصوري مع الطاقم الأساسي للمهمة، والمؤلف من قائد الرحلة، رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

فيما يخضع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل، والذي يتألف كذلك من ثلاثة رواد فضاء، ويضم إضافة إلى النيادي كلاً من الروسي سيرجي ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻴﺘﺶ ﺭﻳﺰﻳﻜﻮﻑ، والأمريكي توماس هنري مارشبيرن.

تدريبات

سيشارك المنصوري والنيادي بالتدريبات في مركز «يوري غاغارين» في «مدينة النجوم» في روسيا، للمرة الأولى مع طاقمي المهمة، على مركبة «سويوز إم إس»، على الإقلاع والهبوط، وكيفية التعامل مع الحالات غير الاعتيادية أو الطارئة.

وسيخضع رواد الفضاء المشاركون في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، لمجموعة من الفحوصات الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية، بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة.

كما سيقومان بتدريب النجاة في بيئة المحيطات خلال الشهر المقبل. ومن المقرر أن يتوجه هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مع طاقمي المهمة الأساسي والبديل، إلى المركز الأوروبي لرواد الفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، في مدينة كولون في ألمانيا، ومن ثَم إلى مركز ليندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس، التابع لوكالة ناسا الأمريكية، لتلقي المزيد من التدريبات على المهمة.

رؤية

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يوماً بعد يوم، نقترب من تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة في مجال الفضاء، عبر انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، لإجراء تجارب علمية تفيد البشرية، فلم يتبقَ على انطلاق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية سوى أقل من 100 يوم، حيث تنعقد آمال الشباب الإماراتي والعربي على هذه المَهمة، كخطوة مُهمة، ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما للوطن العربي بأسره.

من جانبه، قال سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «نفتخر بالمستوى الذي وصل إليه رائدا الفضاء الإماراتيان، بفضل مجهودهما والإمكانات المتوفرة لهما، لقد اكتسبا خبرات كبيرة، من خلال التدريبات المكثفة التي خاضاها حتى الآن، لتأهيلهما لتنفيذ المهمة على أكمل وجه، وما زال هناك تدريبات إضافية مع شركائنا في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما سيعزز جهوزيتهما قبل 25 سبتمبر».

دعم

يذهب هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، في 25 سبتمبر المقبل، حيث سيقضي 8 أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة «سويوز إم إس 12».

ويحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية.