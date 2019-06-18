«البيان» و«كهرباء دبي» تبحثان استدامة التعاون

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان»، أمس، استدامة التعاون بين الجانبين.

واطّلع الطاير خلال زيارته مقر «البيان» على رأس وفد ضمّ عدداً من قيادات وموظفي الهيئة، على آليات سير العمل في مختلف أقسام الصحيفة، ودورة العمل اليومية والتقنيات الحديثة المستخدمة، وتعرف إلى مسيرة التطور التي شهدتها الصحيفة ومواكبتها آخر المستجدات التقنية في هذا المجال الحيوي وسعيها الدائم إلى تحقيق الريادة في الأداء الإعلامي ورقياً ورقمياً.

وأكد سعيد الطاير أن دبي باتت عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والاستدامة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

دور بارز

وأشاد الطاير بالدور البارز لـ «البيان»، بوصفها شريكاً استراتيجياً للهيئة، مؤكداً أهمية الإعلام في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ونشر الوعي في المجتمع حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمسّ حياة أفراده.

وأضاف: تأتي زيارتنا إلى مقر الصحيفة تأسيساً على شراكتنا الاستراتيجية، فعلى مدى نحو 40 عاماً، رسّخت «البيان» مكانتها الرائدة بوصفها مؤسسة إعلامية وطنية تتميز بالمهنية والاحترافية العالية، وتعد نموذجاً للموضوعية والمصداقية والرأي الحر، وارتبط اسمها باسم دبي ونهضتها.

مسيرة مستدامة

من جانبها أكدت منى بوسمرة أن «البيان» تواصل مواكبة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة في الدولة تلبية لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، عبر بذل المزيد من العطاء والإبداع وطرح المبادرات المبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافها للمحافظة على الريادة المهنية التي تتميز بها، من خلال بيئة العمل الإيجابية التي تشجع الموظفين على الإبداع والابتكار وتناول القضايا والموضوعات التي تترجم شعار الصحيفة «البيان القارئ دائماً»، بمهنية عالية وشفافية، تلبيةً لطموحات القراء من مختلف الفئات.

تثمين

وأشادت بوسمرة بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، منوهة إلى العلاقة الاستراتيجية التي تربط «البيان» مع جميع الجهات والمؤسسات، وبخاصة هيئة كهرباء ومياه دبي.