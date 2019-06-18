مركز شرطة دبي الذكي يدخل «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز شرطة دبي الذكي الـ«Drive-thru» على شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري، ويقدم كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

وكانت شرطة دبي استحدثت بالتعاون مع شركة ميراس وحدات ذكية جديدة لمركز الشرطة الذكي الـ«Drive-thru» عبر مرور العميل بمركبته الخاصة لمكان مهيأ ومخصص لهذه الخدمة واستخدام جهاز طلب الخدمة دون النزول من المركبة وذلك في 3 مخارج «لاست إكزت» في إمارة دبي، وهي «D89 بالاتجاه إلى الخوانيج، ومخرج E11 بالاتجاه إلى أبوظبي «ماد إكس»، ومخرج E11 بالاتجاه من أبوظبي إلى دبي، وتتوفر فيها الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقالت أمل فاضل المزروعي مديرة مشروع مركز الشرطة الذكي الـ«Drive-thru» إن مشروع SPS من المشاريع المبتكرة والرائدة والمنسجمة مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لا سيما التحول الذكي في تقديم الخدمات وتقليل عدد المراجعين في مراكز الخدمة وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تطوير العمليات والخدمات.

وأضافت أن مركز الشرطة الذكي تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية، ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.