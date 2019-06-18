محمد بن زايد يستعرض العلاقات مع رئيسة «الفيدرالي الإثيوبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص عزائه ومواساته إلى الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بوفاة والده أتو أحمد علي.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس مع رئيس وزراء إثيوبيا.. المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الدكتور آبي أحمد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه مصاب العائلة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، خيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا، ترافقها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي. وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه والضيفة خلال اللقاء الأحاديث حول أهمية دور البرلمانات في دعم وخدمة القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق استدامة التنمية والاستقرار والسلم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والجهود التنموية والإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في إثيوبيا.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.