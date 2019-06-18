شرطة عجمان تناقش تحديث تقييم الأداء الوظيفي

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لمناقشة تحديث تقييم الأداء الوظيفي لعام 2019 بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقيادة، وآلية رفع نسبة السعادة والرضا للموظفين بمنح شيك السعادة، إضافة إلى استعراض آلية المشاركة في جائزة التحول الرقمي لحكومة عجمان، وكيفية توحيد الجهود بين كل الجهات ذات الاختصاص لتعزيز فرص الفوز في الجائزة، كمـا تم استعراض ومناقشة مشروع نظام المرسال لتطويره بما يعزز جودة العمل.