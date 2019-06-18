مؤسسة نور دبي تعزز مكانتها العالمية بموقع إلكتروني أكثر تطوراً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أن الإمارات رسمت صورة حضارية فريدة من نوعها للعمل الخيري والإنساني، الذي امتدت قوافله إلى شعوب العالم، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال إطلاق معالي القطامي الموقع الإلكتروني لمؤسسة نور دبي، في حلته الجديدة الأكثر تطوراً، بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

وقد صاحب ذلك، تكريم معاليه للمؤسسات والهيئات الداعمة لمؤسسة نور دبي، وفي مقدمتها مؤسسة حكومة دبي الذكية، حيث تشمل شهادة التقدير وسام لوتاه المدير التنفيذي لحكومة دبي الذكية، كما تم تكريم الأفراد وفرق العمل من داخل هيئة الصحة وخارجها، والمساهمين في أنشطة وفعاليات المؤسسة.

مكانة

وقال معاليه: إن مؤسسة نور دبي - التي تعد إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - نجحت في أن يكون لها تواجدها ومكانتها العالمية، وأثرها الإيجابي المباشر في حياة الناس، وخاصة أنها مرتبطة بنعمة الإبصار.. هذه النعمة التي استهدفت المؤسسة المحافظة عليها ورعايتها بالوقاية والعلاج، في مختلف قارات العالم (أفريقيا وآسيا وأوروبا)، حيث وصلت قوافل «نور دبي» بخدماتها الطبية والإنسانية لأكثر من 27 مليون شخص منذ انطلاقها في العام 2008، وقد تمكنت المؤسسة من حمايتهم من كافة أشكال الإعاقات البصرية.

وأشار معالي القطامي إلى أن مؤسسة نور دبي، تمثل مرآة عالمية للعمل الإنساني والتطوعي، ونموذجاً رفيع المستوى للخدمات الطبية، التي يتم تقديمها لملايين الناس وفق أحدث التجهيزات والعلاجات، وعلى يد نخب طبية لها خبرتها وكفاءاتها، وهو ما جعلها المؤسسة الإنسانية الأوسع انتشاراً في تخصصها ونوعية خدماتها.

وأشاد معاليه بجميع الجهات التي تؤمن برسالة مؤسسة نور دبي ورؤيتها، والتي تحرص على تعزيز جهود «نور دبي» وتدعم توجهاتها، وتشارك في أعمالها ونجاحاتها المتواصلة.

تعزيز

قالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي عضو مجلس الإدارة، مؤسسة نور دبي: «يسرني دعوتكم لتصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة نور دبي. نحن نهدف إلى توفير تجربة سهلة الاستخدام سواء كان الغرض من زيارة الموقع زيادة الوعي حول العمل الذي نقوم به أو للمشاركة في دعم أهداف المؤسسة.

كعضو في الوكالة الدولية للوقاية من العمى (IAPB) والتحالف الدولي لمكافحة التراخوما (ICTC)، فإنه ببالغ الأهمية أن توفر قنوات الاتصال الرسمية جميع المعلومات الخاصة ببرامجنا من أجل تعزيز شبكتنا وفرص الشراكة على الصعيد العالمي».