أكاديمية شرطة دبي تستضيف حفل تخريج مدرسة محمد بن راشد النموذجية للبنين

المصدر: دبي - البيان

استضافت أكاديمية شرطة دبي، في «قاعة الشيخ محمد بن راشد»، حفل تخريج طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة محمد بن راشد آل مكتوم النموذجية، بحضور الشيخ عبد الله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعبد الله علي عيسى، مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية للبنين.

وأكد العميد الدكتور السويدي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، على تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لدعم المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.

وبدأت وقائع حفل التخريج بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه ترديد أحد الطلاب لقسم الولاء، ومن ثم كلمة الخريجين وكلمة أخرى من أحد الخريجين من أصحاب الهمم، بعدها استمع الحضور إلى أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن التسامح، كما تم عرض مقطع مرئي عن أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي 2019/‏‏‏2018، وعرض مرئي آخر عن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيزها لثقافة التسامح.