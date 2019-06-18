نيابة دبي تنضم للمرحلة 2 من استراتيجية المعاملات اللاورقية

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لاستكمال تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، عقدت النيابة العامة في دبي لقاءً تعريفياً حول مستهدفات المرحلة المقبلة من الاستراتيجية بالتعاون مع دبي الذكية، في إطار البدء في استكمال المرحلة الثانية بمشاركة عدة جهات حكومية وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة لتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بحلول 2021.

وتناول اللقاء الذي قدمته موزة سويدان مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في حكومة دبي الذكية، شرحاً حول نطاق وأهداف المشروع، وتحديد خط الأساس لاستخدام الورق في المعاملات الحكومية، بهدف تحقيق نسبة 50% من استهلاك الورق خلال عام 2019، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود لتكون حكومة دبي بلا أوراق بحلول عام 2021.