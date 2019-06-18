«كليفلاند كلينك أبوظبي» يحقق نجاحاً في محاربة العدوى المقاومة للأدوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في تحقيق تراجع ملحوظ لاستخدام المضادات الحيوية، وذلك وفق نتائج نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للصيدلة السريرية.

وبدأ المستشفى تطبيق برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية منذ افتتاحه عام 2015، في إطار مساعيه للعب دور مهم في محاربة العدوى المقاومة للأدوية.

ويثير ارتفاع نسبة العدوى المقاومة للأدوية، قلقاً كبيراً في الأوساط الطبية. وقالت رانيا اللبابيدي مديرة برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية في المستشفى: «تمثل مقاومة المضادات الحيوية، أحد التحديات الرئيسة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، إذا لم نتمكن من التصدي لهذه المشكلة، فهذا يعني أن حالات العدوى المعروفة والإصابات البسيطة التي اعتدنا على معالجتها بفعالية على مدى عقود من الزمن، ستصبح أكثر خطورة».