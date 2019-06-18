«صحة» تتولى إدارة المشارح في أبوظبي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عن نقل مهام إدارة المشارح التابعة لها وضمها ضمن اختصاص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والتي تعد شركة مساهمة عامة مستقلة تمتلك وتدير جميع المستشفيات والمراكز الصحية العامة في الإمارة .

وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم جهود القطاع الصحي الحكومي وتعزيز دوره في تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لسكان الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن شركة «صحة» ستتولى إدارة جميع مشارح مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة والكائنة في المنشآت الصحية التالية: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستشفى العين، مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما.

من جانبها أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن جاهزيتها للقيام بمهام إدارة المشارح في إمارة أبوظبي في ظل ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وفنية وكوادر على درجة عالية من الكفاءة للقيام بهذه المهمة.