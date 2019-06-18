ورش عمل تفاعلية لطالبات «التعددية الثقافية»

المصدر: اسكتلندا - وام

شاركت طالبات برنامج التدريب الصيفي «التعددية الثقافية ومهارات القيادة» في كلية آل مكتوم للتعليم العالي في ورش عمل تفاعلية متميزة مع خبراء محليين أدارتها أليسن هيندرسون الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة «دندي» تناولت مهارات القيادة وجودتها وسماتها.

وشارك في الورشة لجنة من القادة البارزين من مجالات متعددة الذين شاركوا الطالبات خبراتهم الشخصية من خلال المجموعات الحوارية.

وانضمت شونا روبرتسون المتحدثة الرئيسية وعضو البرلمان إلى الورشة لإثراء المناقشات وإعطاء الفرصة للطالبات لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة. يشارك في برنامج التدريب الصيفي في دورته الـ 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة 67 طالبة من جامعات وكليات الإمارات وجامعة المالايا الماليزية ويهدف إلى تأهيل الطالبات ليكن قياديات في المستقبل.