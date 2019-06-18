%40 ارتفاع خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شهدت خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ارتفاعاً بلغت نسبته 40%. وقد سهّل نظام التأمين الصحي الفعَّال، مدعوماً بالطلب والعرض القويين، لمواطني أبوظبي ووافديها الحصول على خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير.

وقال محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: إن الدائرة ستواصل مساعيها في أبوظبي لبناء مجتمع متماسك، يتمتع بنظام رعاية صحية مستقر مالياً على أعلى المستويات العالمية الرائدة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، نسعى جاهدين لبناء نموذج رائد ومستدام للرعاية الصحية، دائم التحسن، وقادر على التكيف مع الاحتياجات دائمة التغير للسكان، عبر الاستعانة بأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة».

جاء ذلك بمناسبة انطلاق مؤتمر «تمويل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط» و«الثورة التقنية في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط»، والذي يتناول التوجهات والفرص في سوق الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على تحديات التأمين الصحي.

ممارسات مبتكرة

وفي ذات السياق، يبحث مؤتمر الثورة التقنية في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الممارسات المبتكرة واعتماد التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، ويناقش بعض الابتكارات التقنية التي يُتوقع أن تحدث ثورة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتقديم الرعاية الصحية عن بعد، ومراكز تقديم علاج أقرب للمرضى، وتطبيقات التسلسل الجيني، والممارسات الأخرى مثل الأجهزة المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والعلاج المناعي، وأجهزة الاستشعار البيولوجي والتتبع.

وقال وليد رفاعي، الرئيس التنفيذي في شركة معرفة للفعاليات العالمية: ينبئ التركيز على الاستثمار في الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، أن المنطقة مهيأة لأن تكون رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وأن تبقى في الصدارة في تطبيق التقنيات الحديثة، وابتكار الأساليب الجديدة، وتقديم قيمة لممارسي المهنة والمرضى على حد سواء.