تعاون بين «خليفة الإنسانية» وكلية المدينة الجامعية في عجمان

المصدر: أبوظبي- وام

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع كلية المدينة الجامعية بعجمان بهدف تقديم منح دراسية لأبناء الأسر السقطرية المقيمة في الدولة لإكمال دراستهم الجامعية.

وقع الاتفاقية محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعمران خان رئيس كلية المدينة الجامعية بعجمان.

وتنص الاتفاقية على دعم المؤسسة والكلية لأبناء أرخبيل سقطرى المقيمين على أرض الدولة وذلك لتشجيعهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم الجامعية والمحافظة على تميزهم الأكاديمي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الخطة الاستراتيجية لمؤسسة خليفة الإنسانية لتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف جعل التعليم متاحاً لأبناء سقطرى وتمكين الطلبة من دراسة التخصصات العلمية التي تساعدهم على المساهمة في تنمية وطنهم.

وأشاد الخوري بالاتفاقية باعتبارها تعزز التعاون الإنساني والتعليمي بين مؤسستين وطنيتين تسعيان إلى تأهيل الشباب اليمنيين أكاديمياً.. مؤكداً أن الاتفاقية تتيح تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات تكتسب أهمية كبيرة في صقل شخصية الطالب ورعاية ودعم المواهب الشابة حيث نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تسهيل المسيرة التعليمية لأبناء اليمن الشقيق المقيمين بالدولة.

وقال عمران خان إن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز رؤيتنا وأهدافنا في مجال تعليم وتطوير الطلبة في التخصصات المختلفة التي توفرها الكلية لكي نتمكّن من تهيئتهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام.