إنجاز 1887 مبنى في دبي بالربع الأول بكلفة 7.2 مليارات درهم

المصدر: دبي- وائل نعيم

أظهرت إحصائيات الربع الأول من العام الجاري وفقاً لمركز دبي للإحصاء أن عدد المباني المنجزة في الإمارة 1887 مبنى، بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليارات و248 مليوناً، تتوزع 519 فيلا خاصة بتكلفة 949 مليون درهم، و1100 فيلا استثمارية بتكلفة 817 مليون درهم، و42 مبنى صناعياً بتكلفة 174 مليون درهم، و88 مبنى ومنشأة عامة بتكلفة 590 مليون درهم، و85 مبنى متعدد الطوابق بتكلفة مليارين و818 مليون درهم، و53 مبنى نسب طابقية بتكلفة مليار و900 مليون درهم.

وبحسب دبي للإحصاء بلغ عدد الفنادق في دبي خلال الربع الأول 521 فندقاً، وعدد مباني الشقق الفندقية 196 مبنى، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 93 ألفاً و304 غرف، وعدد الشقق الفندقية 24 ألفاً و735 شقة. وبلغ عدد زوار دبي خلال الربع الأول 4 ملايين و750 ألف زائر، وبلغت عقود الزواج في دبي ألفاً و234 عقداً، فيما تم إصدار 330 شهادة طلاق.

النقل

وبلغ عدد ركاب مترو دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 52 مليوناً و700 ألف و367 راكباً، بينهم 34 مليوناً و439 ألفاً و989 راكباً في الخط الأحمر، و18 مليوناً و260 ألفاً و378 راكباً في الخط الأخضر، فيما بلغ عدد ركاب «الترام» مليوناً و638 ألفاً و666 راكباً. أما عدد ركاب الحافلات فبلغ 38 مليوناً و316 ألفاً و635 راكباً.

وفي ما يخص النقل البحري خلال الربع الأول بلغ عدد ركاب العبرات 3 ملايين و630 ألفاً و827 راكباً، وعدد ركاب الباص المائي 90 ألفاً و999 راكباً وعدد ركاب «فيري» 44 ألفاً و379 راكباً.