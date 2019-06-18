«الوطني» يوقّع مذكرة تفاهم مع البرلمان الإثيوبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وخيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، مذكرة تعاون وتفاهم، وذلك بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب رؤية دولة الإمارات ويعمق الشراكة مع جمهورية إثيوبيا المرتكزة على قيم وتوجهات عالمية ومصالح مشتركة ومتنامية، ويحقق نهج الدولة وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وإقامة شراكات مع مختلف دول وشعوب العالم.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، وخيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التي تقوم بزيارة لدولة الإمارات والوفد المرافق لها بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، أن توقيع المذكرة جاء في إطار تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أوسع تقوم على أسس التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولتين.

وثمنت معالي الدكتورة أمل القبيسي جهود جمهورية أثيوبيا ممثلة برئيس وزرائها أبي أحمد في دعم استقرار السودان من خلال عملية الوساطة بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير التي أفضت إلى إنهاء الاعتصام المدني، وموافقة المجلس العسكري على إطلاق سراح سجناء سياسيين كبادرة لبناء الثقة.

من جهة أخرى، زارت خيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي الأثيوبي أمس واحة الكرامة في أبوظبي وكان في استقبالها الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون الأسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.