«طرق دبي» تطلق مبادرات إنسانية وخيرية في عام التسامح

المصدر: دبي-البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدة مبادرات إنسانية وخيرية متميزة، في إطار مواكبتها ودعمها لمبادرة الدولة بجعل عام 2019 عاماً للتسامح.

ووقع مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، والمديرون التنفيذيون وموظفو الهيئة على ميثاق التسامح، والذي بموجبه يلتزم قادة الهيئة وموظفوها بتنفيذ بنود السلام والتعايش الإيجابي المنصوص عليها في الوثيقة وقد تم تشكيل الميثاق على صورة مجسّد لشجرة الغاف يوقع على أوراقها مسؤولو الهيئة تعبيراً عن حرصهم بتحقيق أهداف الميثاق.

وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن المبادرات التي أطلقتها الهيئة بهدف تعزيز عام التسامح، تأتي تكريساً لهذه القيمة التي نشأ عليها مجتمع الإمارات، والتي توارثها منذ إنشاء الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، موضحة أن المبادرات تضمنت مشاركة الهيئة احتفالات الجنسيات المختلفة بالأيام الوطنية لبلادهم عبر بث رسائل تهنئة بهذه المناسبات على لوحات الأنظمة المرورية في شوارع دبي، والشاشات الداخلية للهيئة، إضافة إلى تواصلها مع الفئات الفقيرة والمعوزة.

وذلك من خلال تقديم مساهمة ثرية في «صندوق ثريا» الذي يحتوي على أدوات تعليمية متطورة في مجال تعليم القراءة والكتابة، وهي مبادرة أطلقها مركز روافد للتعليم والتطوير بهدف الحد من الأُمية في العالم العربي، حيث تبنّت الهيئة هذه المبادرة كي تتوجه بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لتمحو بها أُمية 2500 طفل على 8 مراحل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن التسامح لدى دولة الإمارات، بوصفه نتاجاً خصباً لتراثها الإنساني، لا يقتصر على نطاقها الجغرافي بل يتعداه إلى الدولة الشقيقة والصديقة.

وأضافت المحرزي: إن من ضمن المبادرات هي مساهمتنا في الاحتفال بيوم العمال العالمي في شهر مايو الماضي، حيث تم توفير خط اتصال دولي في منطقة سكن العمال في المحيصنة، للتواصل مع عوائلهم مجاناً لمدة أسبوع، فضلاً عن رحلة على متن فيري دبي، وتوفير وجبات مجانية لمختلف جنسيات سائقي تاكسي دبي على مدار العام.

وأوضحت المحرزي، أن المبادرات اشتملت على إنشاء جدارية في مقر «تاكسي دبي» يشترك عبرها موظفو 30 جنسية في التعبير عن رؤيتهم لأهمية التسامح، علاوة على التنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتركيب لوحات فنية من تصميم فنانين مواطنين على أجهزة دفع تعرفة المواقف تنشر البهجة في شوارع دبي ضمن إطار عام التسامح.