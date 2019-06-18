تعيين وولينز نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بجامعة خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة عن تعيين الدكتور جون ديريك وولينز، العالم والكيميائي الشهير بمنصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، حيث سيبدأ الدكتور وولينز مهام عمله رسمياً مع بداية العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل.

يتمتع الدكتور وولينز، وهو أستاذ أكاديمي بارز في مجال الكيمياء، بأكثر من 25 عاماً من الخبرة الكبيرة في مجال البحوث وإدارة العمل الأكاديمي، وقد أمضى جزءاً كبيراً من حياته المهنية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيث شغل منصب نائب الرئيس للبحوث والابتكار ورئيس كلية سانت ليونارد ومدير كلية الأبحاث المشتركة لأقسام الكيمياء في كل من جامعتي إدنبرة وسانت أندروز.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «سيقوم الدكتور وولينز بقيادة وتوجيه وتقييم الجهود الأكاديمية وشؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة بشكل فاعل، كما أنه سيساهم في تحقيق رسالة جامعة خليفة ورؤيتها في إنشاء رأس المال البشري والفكري».

من جانبه، قال الدكتور وولينز: «تتمتع جامعة خليفة بإمكانات كبيرة في توفير التعليم على مستوى عالمي، كما أنها تساهم في تطوير البحوث وتقيم شراكات مهمة مع القطاعات الصناعية».