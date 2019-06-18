4.5 مليارات دولار قيمة سوق الأدوية في الإمارات بحلول 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

يبحث معرض «سي بي إتش آي» الرائد في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا (CPhI) والذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» سبتمبر المقبل، أبرز المواضيع الرئيسية المتعلقة بتطور صناعة الأدوية في المنطقة وسبل نموها، ويأتي ذلك بالتزامن مع التوقعات الصادرة عن المعرض والتي تشير إلى ارتفاع قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات ليصل إلى 4.5 مليارات دولار بحلول عام 2021.

وسيتطرق هذا الحدث الذي يحظى بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أبرز التوجهات المرتبطة باستيراد معظم المنتجات الصيدلانية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يمكن للشركات المحلية المصنعة للأدوية أن تسهم في تلبية الطلب المتنامي في مختلف دول المنطقة.

هذا ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الاستثمار في هذه الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي من المنتظر أن يتضاعف في دبي وحدها إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2027، إلى زيادة الضغوطات وارتفاع العرض في قطاع الأدوية.

وقالت كارا تيرنر مديرة العلامة التجارية لدى «يو بي إم- فارما» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الجهة المنظمة للمعرض: «بلغ حجم سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة 3.17 مليارات دولار أمريكي عام 2016، وفي السنوات الثلاث الماضية، شهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5٪، كما تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الأدوية ستصل إلى 4.54 مليارات دولار بحلول عام 2021، أي أعلى من معدل نمو السوق العالمية بنسبة 5.8%.