شرطة دبي تعزّز التعاون مع الجمعية الدولية لتدريب قادة إنفاذ القانون

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لتدريب قادة إنفاذ القانون (IADLEST) في ولاية واشنطن الأمريكية، وذلك في إطار تطوير الخطط المستقبلية بين الجانبين وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وقع المذكرة من جانب الجمعية الدولية، مايكل بيكر، المدير التنفيذي للجمعية، ومن جانب شرطة دبي، العقيد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك بحضور العقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة عمليات الشرطة، والعقيد عصام العور، مدير إدارة المرور، والمقدم علي اللوغاني مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي، وعدد من موظفي الجانبين.

وقال العقيد أحمد محمد مرداس: «إن مذكرة التفاهم جاءت انطلاقاً من توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في المجالات الشرطية، وعليه فقد حرصنا على إرساء دعائم التعاون المشترك مع الجمعية الدولية لتدريب قادة إنفاذ القانون، وذلك فيما يخص تطوير الأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات التدريبية والشرطية، وإعداد السيناريوهات الأمنية وتقييمها في الجانب المروري، التحقيق والبحث الجنائي ومنهجية التدريب لشرطة دبي ودراسة ملاءمتها للمعايير الدولية».