«بيئة أبوظبي» تصدر كتاباً عن الأنواع الشائعة من النباتات العشبية بالدولة

المصدر: أبوظبي-البيان

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي أمس كتاباً، باللغتين العربية والإنجليزية، بعنوان «النجيليات والسعديات والرصليات في الدولة»، ويستعرض هذا الكتاب الأنواع الشائعة من الأعشاب والنباتات العشبية المحلية والمستوطنة والمُدخلة في الإمارات، كما يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يستعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعشاب تضم 84 نوعاً.

ويوضح الكتاب، الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بالرسومات أنواع الأعشاب التي تم تقسيمها إلى 3 أقسام رئيسية وهي، الأعشاب المحلية والمستوطنة والمُدخلة، وندرج أنواع هذه الأعشاب ضمن الفصائل النباتية النجيلية (Poaceae)، والسعدية (Cyperaceae)، والرصليات (Juncaceae)، والبوطية (Typhaceae).

وفي حين تنمو الأعشاب المحلية بشكل طبيعي داخل الإمارات، فإن الأعشاب المستوطنة هي الأنواع الواردة من خارج الدولة، ولكن يمكن العثور عليها في أرجاء الإمارات وهي من الأنواع التي تنمو وتتكاثر داخل الدولة، أما الأعشاب المدخلة فهي الأنواع غير المحلية، والتي سُجل وجودها في الإمارات لمرة واحدة أو بضع مرات قليلة، وتتمتع هذه الأنواع بالقدرة على أن تصبح مستوطنة.