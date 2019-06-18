بلدية مدينة أبوظبي: مهلة قيد المهندسين ممتدة حتى مارس 2020

المصدر: أبوظبي-وام

دعت بلدية أبوظبي إلى ضرورة البدء في إجراءات قيد المهندسين في «نظام قيد المهندسين الجديد» قبل انقضاء المهلة الممنوحة للمهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمحددة بسنة واحدة منذ تاريخ إطلاق نظام القيد في 10 مارس الماضي.

وقالت البلدية إنها استقطبت 2371 مهندساً ضمن نظام قيد المهندسين الجديد من مختلف التخصصات الهندسية في قطاع البناء والإنشاء،مؤكدة أن جميع عمليات القيد تمت من خلال سبع خدمات تم إطلاقها في منصة الخدمات الذكية «Smart Hub» وهي خدمات تسجيل قيد مهندس جديد لأول مرة، وتجديد قيد مهندس، وتعديل قيد مهندس، وتعليق قيد مهندس، وطلب تظلم من قبل مهندس، وإصدار الشهادات المعتمدة للمهندس وطلب الحصول على معلومات.

وأشارت إلى أن إدارة التصنيف وقيد المهن عقدت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري عدة ورش عمل لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في مدينتي أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة لتوعيتهم بأنظمة مزاولة المهن الهندسية الجديدة.