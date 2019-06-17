عبدالله بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في باريس

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس.

جرى خلال اللقاء - الذي يأتي في إطار زيارة سموه الرسمية لفرنسا - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا و السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات منها الاقتصادية و الاستثمارية و التجارية و الثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وفرنسا .. مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه رحب جان إيف لودريان بزيارة سموه مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات و فرنسا.

و أشار إلى أن البلدين تجمعهما شراكة استراتيجية ويحرصان دائماً على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.