"الوطني للأرصاد": طقس صحو بوجه عام غداً وغائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، يبدأ غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصةً على المناطق الداخلية والمكشوفة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20– 45 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والمد الثاني عند الساعة 01:31 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 19:11 .. فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند الساعة 21:56 والجزر الاول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 28 85 15 دبي 40 29 85 20 الشارقة 38 26 80 15 عجمان 37 27 85 20 أم القيوين 38 27 90 25 رأس الخيمة 37 25 90 35 الفجيرة 38 31 80 20 العين 46 31 65 15 ليوا 47 25 85 10 الرويس 39 25 85 30 السلع 39 26 85 25 دلما 36 26 85 50 طنب الكبرى 37 26 85 40 طنب الصغرى 37 26 85 40 أبو موسى 38 26 80 35.