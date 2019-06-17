محمد بن زايد يستقبل رئيس أركان القوات المشتركة اليابانية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر الشاطئ - الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة والوفد المرافق.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما استعرض سموه ورئيس أركان القوات اليابانية آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة والوفد المرفق للمسؤول العسكري الياباني.