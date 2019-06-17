المصدر: كلباء- عائشة الكعبي، تصوير - زيشان احمد

كشف سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ، المكلف بتسيير أعمال المجلس البلدي لمدينة كلباء، ان تقلبات الطقس ادت إلى ارتفاع الأمواج واندفاعها على سواحل مدينة كلباء حيث تركزت في منطقتي الكورنيش وخور كلباء، وعليه قامت آليات ومضخات البلدية بالتصدي مبكراً للمياه مساء الأمس التي استمرت أعمالها حتى اليوم، وقامت بتصريف المياه من الشوارع، وقامت ايضا بوضع السواتر الترابية للتخفيف من قوة واندفاع مياه البحر والحد من آثارها.

وأشار النقبي إلى أن البلدية على أتم الاستعداد والجاهزية ، وان ارتفاع الموج واندفاعه لم ينجم عنه أية خسائر وان الوضع تحت السيطرة.

مياه البحر تضرب شواطئ كلباء وآليات البلدية تتصدى لها



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تصوير - زيشان أحمد

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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tOwgx8mo1k — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٧ يونيو ٢٠١٩