الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر نتيجة للمد البحري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد أن ارتفاع منسوب مياه البحر في مناطق معينة بالساحل الشرقي بصورة خفيفة ومتوسطة كان نتيجة للمد البحري عند الساعة العاشرة صباحا والذي ترافق مع تأثيرات العاصفة المدارية «فايو» التي انتهت فعليا لدى وصولها إلى السواحل الهندية مما أحدث تأثيرا إضافيا مع المد وارتفاع منسوب البحر في بعض السواحل الشرقية المنخفضة.

وأشار المركز إلى أن المد الثاني سيحدث ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء ليعاود ارتفاع منسوب البحر مرة أخرى ولكن بصورة أقل من فترة الصباح، لافتا إلى أن المركز الوطني يتواصل مع عدد من الجهات المعنية في المناطق الشمالية للوقوف على كل التطورات.

وأضاف أن ما حدث لا يعدو عن كونه ظاهرة طبيعية للمد البحري إلى جانب تأثير إضافي للعاصفة المدارية التي تبعد حوالي 1000 كيلو مترا عن سواحل الدولة مما يؤكد أن ارتفاع منسوب البحر كان بصورة خفيفة وأحيانا متوسطة، لافتا إلى أن اغلاق طريق كورنيش كلباء في اتجاه واحد كان بصورة احترازية مؤقتة بحسب بيان القيادة العامة لشرطة الشارقة.