لا تاثيرات مقلقة من العاصفة المدارية "فايو" على سواحل الفجيرة

المصدر: الفجيرة: عائشة الكعبي - تصوير: زيشان أحمد

أدت تقلبات الطقس إلى ارتفاع أمواج البحر في سواحل الشرقية، حيث أدت إلى وصول كميات متفاوتة من مياه البحر إلى اليابسة في بعض الأماكن.

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة لـ "البيان" أن الأوضاع لا تدعو إلى القلق وأنها تحت السيطرة، وأن كميات المياه التي تدفقت إلى اليابسة في بعض مناطق الفجيرة القريبة من الشواطئ كانت بنسب ليست كبيرة وذلك نتيجة ارتفاع أمواج البحر ، موضحا بأنه لا توجد تأثيرات مقلقة حتى الآن من العاصفة المدارية "فايو" على المنطقة التي أدت فقط إلى ارتفاع الموج على السواحل المطلة على خليج عمان.

وأكد الأفخم مواصلتهم متابعة حالة الطقس و آخر المستجدات على مدار الساعة، وأنهم على أهبة الاستعداد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، في حال حدوث أي تطورات.