محمد بن راشد: بالإدارة نصنع أمة عربية عظيمة

المصدر: دبي - البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن أزمتنا العربية إدارية، مؤكداً أننا نمتلك الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.

وقال سموه ضمن وسم «#علمتني_الحياة» على صفحة سموه على «تويتر»: «لا توجد أزمة طاقة، ولا أزمة تعليم، ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة، نحن أمة تملك موارد عظيمة، وتضم كفاءات عظيمة، ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة».

وعود سموه متابعيه، كل صيف، على التأمل وقراءة دروس المسيرة في مجالاتها المتنوعة؛ وذلك في موعد مقصود، سبق أن أشار إليه سموه في واحدة من تغريدات الصيف، حينما كتب قائلاً: «الأخوة والأخوات، كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمنا من مسيرتنا في القيادة والإدارة لننقل تجربتنا لأجيالنا».

محمد بن راشد #علمتني_الحياة: الإدارة الكفؤة تصنع أمة عربية عظيمة