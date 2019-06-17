مناقشة الخطة الاستراتيجية لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمةــ البيان

عقدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية للدائرة وأساليب مواءمتها مع استراتيجية رأس الخيمة 2030، وتم تغطية العديد من المواضيع الاستراتيجية المهمة في الورشة، والتي من شأنها زيادة الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وترأس الورشة المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، بحضور مستشاري المدير العام ومديري المؤسسات الأربع ومديري الوحدات التنظيمية الأخرى، وشارك الحضور بآرائهم ومقترحاتهم للتحسين والتطوير في كافة المواضيع المطروحة، حيث أوصى الحمادي بتشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الورشة ورفع التقارير الدورية عن الأفكار الجديدة والنوعية التي قدمتها الورشة.