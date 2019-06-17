10 مشروعات ينفذها «زايد للإسكان» حتى 2025

المصدر: دبي - أحمد يحيى

ينفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان 10 مشروعات لمجمعات سكنية مستقبلية حتى العام 2025، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 4.2 مليارات درهم.

وتشمل المشروعات: السيوح 16 الذي يضم 818 مسكناً، ومجمع الشارقة السكني ويضم 235 بالعوينات، ومجمع الشارقة السكني ويضم 200 وحدة، في إمارة الشارقة، ومشروع العوير2 في دبي ويحوي 248 وحدة، و152 وحدة سكنية بمجمع دبي السكني في إمارة دبي، فضلاً عن مجمع الفجيرة 400 وحدة، ومجمع الحليو بعجمان 438 وحدة، وبطين السمر 4 بمجموع 400 وحدة، وبطين السمر 5 بـ 400 وحدة في إمارة رأس الخيمة، وصولاً لمجمع أم القيوين السكني 100 وحدة.

دعم سكني

وأصدر البرنامج 62 ألف قرار دعم سكني منذ نشأته، فيما بلغت تكلفة هذا الدعم 34 مليار درهم، فيما شملت القرارات 31716 قرار دعم سكني آخر 5 سنوات، من بينها 5478 قرار دعم سكني في 2018، بينما بلغت قيمة قرارات الدعم في 2018 ما يقرب من 4.2 مليارات درهم، وتضم قرارات الدعم السكني 83% قروضاً، و17% للمنح، فيما يوجد 2738 طلب دعم سكني قيد الانتظار، فضلاً عن أن هناك 6 آلاف طلب دعم سكني يستقبلها البرنامج سنوياً.

ويأتي 88% من قرارات الدعم السكني للأسر المواطنة، من بينها 9% من القرارات للمرأة المواطنة التي تشمل أرامل، وحاضنات، ومطلقات، وفاقدة للأبوين، وغيرها، فضلاً عن 3% من القرارات للحالات الاجتماعية مثل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأيتام والقصر، كما تبلغ نسبة الشباب المستفيدين من قرارات الدعم 63%.

مساكن فردية

وأنجز البرنامج 30 ألف مسكن فردي منذ نشأته وحتى 2018، من بينها 2200 مسكن لمشاريع فردية في 2018، فيما يبلغ الإنفاق على المشاريع الفردية منذ نشأة البرنامج حتى 2018، ما يقرب 15.1 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم إنفاق البرنامج على المساكن الفردية في العام الماضي.

ويواصل البرنامج مسيرته الحافلة في تنفيذ مشاريع الإسكان على مستوى الدولة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه السكني للمواطنين وتقديم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية.