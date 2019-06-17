قرقاش: الانتخابات الرابعة لـ«الوطني» خطى واثقة تخطوها الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي، التي بدأ العد التنظيمي لها، خطى واثقة تخطوها دولة الإمارات، ووعْد والتزام سياسي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب التمكين في عام 2005.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «بدأ العد التنظيمي للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي، خطى واثقة تخطوها دولة الإمارات، ووعْد والتزام سياسي أطلقه رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب التمكين في 2005، الانتخابات مسار خيّر وحضاري يدعم المشاركة ويعزز دولة المؤسسات التي ننشدها».