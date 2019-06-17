مؤتمر الشرق الأوسط لتمويل الرعاية الصحية ينطلق غداً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

تنطلق غداً في أبوظبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط لتطوير وتمويل الرعاية الصحية، بمشاركة خبراء التأمين الصحي والمستثمرين والأطباء والمختصين، بهدف تحديد اتجاهات تطوير وابتكار تمويل الرعاية الصحية في منطقة الخليج واستكشاف استراتيجيات شركات التأمين، وبحث مواجهة التحديات والفرص لتحسين الإيرادات والتحكم في التكاليف.

كما يسلط المؤتمر الضوء على أتمتة العمليات الآلية في قطاع الرعاية الصحية والعمليات التجارية وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، وتبادل المعرفة والخبرات مع كبار الخبراء في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ويبحث أصحاب المصلحة عن طرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتقديم «الرعاية الصحية الذكية» المتمحورة حول المريض التي تدعم التكنولوجيا داخل جدران العيادة والمستشفيات وخارجها.

ويعد المؤتمر منصة فريدة تجمع كبار القادة من الهيئات الحكومية والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية وشركات الأدوية وكبار أرباب العمل والمستشارين، لمراجعة أحدث الاتجاهات والفرص في سوق الرعاية الصحية، مع التركيز على التأمين على الرعاية الصحية، والاستماع إلى قادة الأعمال والاستراتيجيات في المستشفيات ومعرفة كيفية تحسين الربحية، واكتشاف الفرص لزيادة الإيرادات ومراقبة التكاليف، والابتكارات التكنولوجية ورعاية المريض المركزية وتقديم رعاية عالية الجودة باستخدام استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة.