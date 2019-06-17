الإمارات تبحث تعزيز التعاون في قضايا العمل مع البحرين ومصر والأردن

المصدر: جنيف-وام

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، وذلك على هامش أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.

جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات وقضايا العمل.

واستعرض اللقاء، مبادرات وبرامج البلدين في مجال تدريب وتوظيف وتمكين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وقيادة قطاعاته الاقتصادية المختلفة.

وأكد الجانبان، الحرص على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء، استعراض أجندة مؤتمر العمل الدولي، وسير أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف الثنائية والخليجية حيال القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 21 يونيو الجاري.

تجارب

من جهة أخرى، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي رئيس وفد الدولة المشارك في المؤتمر، محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، ونضال فيصل البطاينة وزير العمل الأردني، كلاً على حدة.

وجرى استعراض آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمل والقوى العاملة بين الإمارات وكل من مصر والأردن، وكذلك التجارب ذات الصلة في إدارة أسواق العمل في الدول الثلاث الشقيقة.

وبحث اللقاءان مواقف الدول الثلاث حول الموضوعات التي يناقشها مؤتمر العمل الدولي، وتم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في التعامل مع قضايا العمل الدولية. حضر اللقاءات الثلاثة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين والمعنيين في الدول الثلاث.