الدولة توفّر اللوازم المدرسية لأطفال البيرو

المصدر: ليما - وام

قدمت سفارة الدولة، دعماً للأطفال الأكثر فقراً في البيرو، تمثل في توفير اللوازم المدرسية لهم، وذلك في إطار «عام التسامح». وسلم جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في ليما، اللوازم المدرسية المقدمة من دولة الإمارات، إلى لجنة السيدات في البرلمان البيروفي، لصالح 2000 طالب من ذوي الأسر المتعسرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافه البرلمان البيروفي، بحضور ميليسا دي سلافيري رئيسة لجنة السيدات، ومعالي دانييل سلافيري رئيس البرلمان، وآنة ماريا شوكيوانكة نائبة رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية البيروفية، وسعادة غوستافو أوتيرو المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج بوزارة الخارجية البيروفية.