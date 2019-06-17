1.4 مليون قضية فصلت فيها «قضاء أبوظبي» منذ إنشائها

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أصدرت الدوائر القضائية لمحاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، منذ إنشاء الدائرة وحتى نهاية العام الماضي (2008 إلى 2018)، أحكاماً قضائية في مليون و407 آلاف و620 قضية، بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 94% من مجمل الدعاوى المعروضة.

وأشار التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي إلى أن إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة في الفترة ذاتها نحو مليون و601 ألف و496 قضية، حيث تأتي تلك الإنجازات لترسخ جهود الدائرة في رفع مستوى تطوير خدماتها، عبر تنفيذ 3 محاور أساسية مرتبطة بأولوياتها الاستراتيجية، تتمثل في التحول الرقمي الذكي في الخدمات لتعزيز تقديم خدمات عالية الجودة، وضمان جودة الخدمات القضائية، وتحقيق أعلى معايير متطلبات التميز القضائي.

رفع

ونجحت دائرة القضاء في العام الثالث على إطلاقها استراتيجيتها (2016-2020) في رفع نسب الفصل في الدعوى من 91% في عام 2015 إلى 91.7% في عام 2016 إلى 92% في عام 2017، وصولاً إلى نسبة 95.3% بنهاية عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 4.3%.

ونوّه التقرير إلى أن الإنجازات التي تم تحقيقها على مدى 11 سنوات من عمر دائرة القضاء تأتي ترسيخاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، بضرورة المحافظة على نسب تطور الأداء وأساليب العمل في الدائرة، الأمر الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل القضائي والنيابي من خلال التركيز على الجودة والتميز والتخطيط السليم.

أرقام

ووفقاً للبيانات الخاصة بأعداد الدعاوى المتداولة والمفصول فيها خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، فقد وصل إجمالي عدد القضايا المتداولة خلال العام 2008 إلى نحو 84416 قضية تم الفصل في 81390 قضية، بنسبة بلغت 96%، وشهد العام 2009 تسجيل 95852 قضية أصدرت المحاكم أحكاماً في 92440 قضية، وبنسبة وصلت إلى 96%.

وبلغ إجمالي عدد الدعاوى المتداولة في العام 2010 نحو 125136 قضية، صدر فيها 119040 حكماً قضائياً، بنسبة إنجاز بلغت نحو 95%، و134088 قضية في عام 2011 أصدرت المحاكم أحكاماً في 126454 قضية، بنسبة فصل قدرها 94%..

أما العام 2012 فقد شهد تداول 157309 قضايا، وإصدار 148795 حكماً، بنسبة إنجاز وصلت إلى 95%، وانخفضت نسبة الفصل في القضايا خلال العام 2013 لتصل إلى 93%، وبواقع 157458 قضية متداولة، و141952 قضية فصل فيها.

وأظهرت الإحصاءات أن العام 2014 سجل تداول 148796 قضية، حيث تم الفصل في 139347 قضية بنسبة فصل قدرها 94%، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال العام 2015 نحو 152500 قضية، أصدرت المحاكم أحكاماً في 138713، وبنسبة وصلت إلى 91%.

وبلغ إجمالي عدد القضايا في عام 2016 نحو 165387 قضية، صدر فيها 151773 حكماً قضائياً، بنسبة فصل وصلت إلى 92%، فيما شهد العام 2017 تداول 165275 قضية، أصدرت فيها المحاكم أحكاماً في 151531 قضية، بنسبة فصل وصلت إلى 91.7%، بينما وصل عدد القضايا المتداولة في عام 2018 إلى 215273 قضية، أصدرت فيها المحاكم أحكاماً في 205185 قضية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 95.3%.