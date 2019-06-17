شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة عن التسامح باللغة الأوردية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، محاضرة بعنوان «التسامح» باللغة الأوردية ألقاها الدكتور منير أحمد نزير، بحضور مجموعة من أبناء الجنسيات الآسيوية بالإمارة.وأوضح البكر، أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي حرصاً من إدارة المعهد على تعزيز فعالياتها المنسجمة مع عام التسامح، بهدف نشر المحبة والتآلف والتآخي بين كافة أطياف المجتمع.

ولفت إلى أن اختيار المحاضرة باللغة الأوردية جاء بغية توصيل رسالة التسامح لأبناء الجاليات الآسيوية المقيمة بالدولة، والتي تشكل نسبة كبيرة من عدد السكان بشكل عام.

وتناول المحاضر مفهوم التسامح الذي تحرص حكومة وقيادة الإمارات على نشره بين جميع من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية.