بلدية دبي تستعرض مزايا محطة رصد بيئة الهواء

المصدر: دبي - البيان

استعرضت بلدية دبي مزايا محطة البلدية المتنقلة المخصصة لرصد بيئة الهواء وأهم العناصر التي تقوم بقياسها، ودور هذه المركبة الفعال في دعم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الجمهور من التلوث. وخلال احتفالها بيوم البيئة العالمي أقامت البلدية ممثلة في إدارة البيئة العديد من الفعاليات المتميزة بمحمية المرموم الصحراوية.

وبدأت الفعاليات التوعوية من خلال تشجيع الجمهور على قيادة الدراجات الهوائية في المحمية التي تتميز بالهواء النظيف، وتستهدف تلك الفعالية تخفيض تلوث الهواء مع تقليل استخدام المركبات التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان. وشارك في الفعالية أكثر من 500 شخص تمت توعيتهم على أهمية تقليل الانبعاثات الكربونية والتعرف على أهمية ظاهرة التغير المناخي وآثارها على جميع قطاعات البيئة من هواء وماء وتربة.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة، إن الحفاظ على جودة الهواء يعتبر إحدى أهم الأولويات البيئية التي تسعى بلدية دبي إلى تحقيقها تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تنفذ بلدية دبي عدداً من المبادرات البيئية والمشاريع الاستراتيجية للمحافظة على جودة الهواء بما يحقق سعادة قاطنيها وزائريها، ويعزز مكانة الإمارة في تصنيفات جودة الهواء العالمية.